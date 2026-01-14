Inter-Mlačić, accordo vicino: cifre, contratto e strategia futura

L’Inter accelera sul mercato e stringe i tempi per Branimir Mlačić, difensore centrale dell’Hajduk che ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra per rendimento e prospettiva. Le trattative sono in fase avanzata: il club milanese è vicino alla chiusura dell’operazione per una cifra attorno ai 5,5 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione

L’Inter ha già definito i termini contrattuali con Mlačić, proponendo un accordo fino al 2030. L’intesa prevede che il difensore resti in prestito all’Hajduk fino al termine della stagione, per poi aggregarsi alla prima squadra nerazzurra in estate. La risposta definitiva del club croato e del giocatore è attesa nelle prossime ore.

Il ruolo dell’Hajduk

L’Hajduk valuta il cartellino di Mlačić circa cinque milioni di euro più bonus. Un prezzo che riflette la crescita del giocatore, reduce anche dal recente rinnovo fino al 2029, destinato però a decadere in caso di trasferimento. Trattenerlo fino a giugno rappresenta una soluzione condivisa, utile al club di Spalato e allo sviluppo del centrale.

La visione dell’Inter

L’operazione è fortemente voluta dall’area tecnica. Dario Baccin ha segnalato con convinzione il profilo di Mlačić a Piero Ausilio, sottolineandone margini di crescita e affidabilità. In estate l’Inter valuterà se inserirlo stabilmente in rosa o cederlo in prestito, ma la strategia è chiara: investire oggi su un difensore giovane per costruire il futuro nerazzurro in Serie A.