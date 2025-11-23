Inter Milan, le probabili formazioni del derby della 12ª giornata
Le scelte dell’Inter
Il derby tra Inter e Milan sarà il posticipo della dodicesima giornata Serie A. Tra i nerazzurri l’attenzione ruota attorno alle condizioni di Dumfries, alle prese con un problema alla caviglia. In settimana mister Chivu ha provato Carlos Augusto sulla fascia destra, soluzione che potrebbe diventare concreta. In avanti, fiducia al rientrante Thuram al fianco di Lautaro Martinez, mentre in mezzo si apre il ballottaggio tra Sucic e Zielinski per sostituire Mkhitaryan. Nel terzetto difensivo, Bisseck è in vantaggio su Acerbi e De Vrij. In porta confermato Sommer.
Le mosse del Milan
Il Milan recupera Rabiot, pronto a completare il centrocampo con Modric e Fofana. Sulle corsie spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, favorito a sinistra rispetto a Estupinan. In attacco la coppia formata da Pulisic e Leao, con Gimenez indisponibile per un fastidio alla caviglia. In difesa rientra Tomori, con Maignan tra i pali e un assetto votato alla solidità.
Inter-Milan, le probabili formazioni
INTER (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Dove vedere il derby
Inter Milan sarà trasmessa in diretta su Dazn, disponibile anche per gli abbonati Sky tramite Zona Dazn. La partita sarà visibile in streaming sull’app della piattaforma. Un derby che promette intensità, ritmo e una posta in palio che va ben oltre i tre punti.
