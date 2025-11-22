Inter-Milan, Allegri: “Felici e contenti di giocarla; ottimo lavoro di Chivu”

Alessandro Collu · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Vigilia del derby e conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan che presenta la gara contro l’Inter valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore livornese:

“Sarà una serata meravigliosa, all’interno della partita c’è una rivalità storica per la città di Milano, speriamo sia anche una bella partita; insieme al Napoli l’Inter è la favorita per lo Scudetto, hanno grandi potenzialità davanti, squadra esperta, giocatori sia tecnici che fisici ma il derby è sempre una partita a sé, bisognerà essere bravi a fare una partita tecnicamente molto valida ed essere attenti“.

Allegri aggiunge: “Non è una partita di snodo, inizia il periodo che ci poterà a marzo e poi i due mesi finali, in mezzo la Coppa Italia e le partite di Supercoppa. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Lavoriamo per giocare queste partite che ti danno adrenalina e tanta emozione, domani è una di quelle, vediamo se saremo stati bravi e un pizzico fortunati“.

Sull’Italia: “Se fermano il campionato non giocheremo e aiuteremo la Nazionale ma penso che Rino stia facendo un buon lavoro, sapevano si sarebbe giocata allo spareggio“.

Marotta ha definito Allegri cinismo e concretezza: “Abbiamo lavorato insieme molto bene, sta facendo un grande lavoro anche con l’Inter, quello che conta è vincere le partite e bisogna essere pratici e concreti“.

INTER-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il Milan sfavorito: “Si parte da 0-0, l’Inter è una squadra forte, ottimo momento di condizione, le partite vanno giocate nel miglior modo possibile; sappiamo delle loro qualità, è forte fisicamente, tecnicamente, tatticamente, buoni tiratori, soluzioni dentro area, nel campionato italiano come conclusioni è quella che ha fatto di più e concede meno; i dettagli faranno la differenza“.

Allegri fiducioso: “Rabiot? Gioca, l’ho trovato molto migliorato. Ci sono annate dove fai bene negli scontri diretti e meno con le piccole, fino ad ora è così, a Parma un episodio ha cambiato la partita e sono cose da migliorare. I punti che abbiamo fatto sono quelli che meritiamo e domani bisognerà fare un’altra bella partita, una partita che ti dà emozione e bisogna essere felici e contenti di giocarla, è una bella serata di sport“.

L’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi: “Come caratteristiche più o meno sono simili, Chivu sta facendo un ottimo lavoro, per essere alla prima (grande) esperienza. si nota un gruppo compatto“.

Il mister rossonero conclude: “Gimenez? Giocatore importante, non è facile arrivare a metà campionato, si deve ambientare, non è stato semplice; è rientrato bene, ha fatto delle buone prestazioni e ora ha un problema alla caviglia, i gol li ha fatti e li farà, le cose cambiano nel calcio.

Lautaro? E’ uno degli attaccanti più forti in circolazione, ha una età matura per determinare, attacca bene la profondità, lui Thuram, Bonny… ha un parco attaccanti importante.

Vincere il derby? Significherebbe passare una buona settimana.

Il ritorno della Curva? Ha aiutato molto, lo stadio ci aiuta soprattutto nei momenti quando la partita diventa difficile.

Fofana? Ha enormi potenzialità, deve stare più attento in certe situazioni.

Pavlovic? Più gioca, cresce e migliora“.

OLTRE AD “INTER-MILAN, ALLEGRI..., LEGGI, AD ESEMPIO: