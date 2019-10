Inter mercato progetti. Ecco i piani in casa nerazzurra

INTER MERCATO PROGETTI – L’Inter che verrà. Il progetto che porterebbe ad un nuovo stadio per le milanesi si complica; il consiglio comunale sembra non voler concedere lo spazio adiacente San Siro per il nuovo stadio.

Difatti, le due società meneghine saranno costrette a spostarsi leggermente più in periferia, ovvero a Sesto; insomma non parte con il piede giusto il nuovo progetto che aveva già affascinato tutti, ovvero quello di “populpus”, uno stadio da 65 mila spettatori con ristoranti, musei e tanto altro.

INTER MERCATO PROGETTI – L’Inter non si ferma al marketing o alla progettazione dello stadio ma sa benissimo che deve rinforzare sempre di più la rosa.

Torna a farsi avanti l’ipotesi Milinkovic Savic per gennaio. L’acquisto del centrocampista serbo – che ad agosto è stata più di una suggestione – potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra di mercato.

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe aggiungere al suo tesoretto circa 25 milioni dalla cessione di Gabigol aggiungendo le contropartite di Politano e Gagliardini che tanto piacciono al patron della Lazio. Di questo possibile scenario di mercato, ne avevamo già parlato in agosto (QUI).

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: