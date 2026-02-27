Inter mercato: idea Curtis Jones, intreccio con Frattesi

Strategie dopo l’Europa

INTER MERCATO – Archiviata l’eliminazione dalla Champions League, l’Inter concentra le energie su Serie A e Coppa Italia, ma in viale della Liberazione si lavora già alla prossima stagione. Le prime riflessioni di mercato sono partite, con l’obiettivo di ringiovanire la rosa senza perdere qualità. Un nome torna d’attualità: Curtis Jones.

Profilo internazionale e costi sostenibili

Il centrocampista inglese classe 2001, di proprietà del Liverpool, era stato accostato ai nerazzurri già a gennaio. Legato ai Reds ancora per un anno, potrebbe diventare un’opportunità concreta nella finestra estiva. La valutazione non appare fuori portata e il profilo piace per duttilità e dinamismo.

Ti potrebbe interessare Inter-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita Genoa Calcio News 24/7

Molto dipenderà dal futuro di Davide Frattesi. Se l’ex Sassuolo dovesse chiedere maggiore spazio altrove, l’Inter potrebbe affondare il colpo su Jones, individuato come possibile innesto per ampliare le rotazioni e garantire qualità negli inserimenti.

Rispunta Leoni

Nel mosaico delle operazioni potrebbe rientrare anche Giovanni Leoni. Il difensore, reduce dall’esperienza al Parma, sarà probabilmente girato in prestito dopo l’infortunio. Chivu, che lo ha valorizzato in gialloblù, lo riaccoglierebbe volentieri nel proprio progetto tecnico.

Ti potrebbe interessare Griezmann verso la MLS: addio Atletico a marzo? Calciomercato News

Il mercato è ancora lontano, ma le idee sono chiare: l’Inter si muove con anticipo, consapevole che programmare oggi significa farsi trovare pronta domani.