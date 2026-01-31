Inter, Massolin a un passo: accordo col Modena ai dettagli

L’Inter stringe i tempi per Yanis Massolin. La trattativa con il Modena è ormai ai dettagli e l’operazione può considerarsi impostata su basi definitive. Manca poco, pochissimo, per il via libera formale.

Il profilo seguito dall’Inter

Yanis Massolin, centrocampista offensivo francese classe 2002, è uno dei nomi più interessanti emersi in Serie B in questa stagione. Tecnica pulita, capacità di giocare tra le linee e lettura matura delle fasi offensive. In 13 presenze complessive, di cui 7 da titolare, ha messo insieme numeri concreti: 1 gol e 2 assist, dati che raccontano solo in parte il suo impatto.

I numeri con il Modena

Il gol è arrivato nel pareggio per 2-2 contro il Frosinone. Gli assist contro Catanzaro e Pescara, quest’ultimo decisivo nella vittoria emiliana. Prestazioni che non sono passate inosservate, soprattutto agli occhi della dirigenza nerazzurra.

I dettagli dell’operazione

Secondo Fabrizio Romano, l’accordo tra Inter e Modena si basa su una cifra di 4,5 milioni di euro più bonus. Un investimento mirato, coerente con la strategia del club, che continua a puntare su profili giovani e con margini di crescita evidenti. Sul giocatore c’erano anche PSV Eindhoven e Villarreal, ma la volontà nerazzurra ha fatto la differenza.

La permanenza in Serie B

Massolin resterà al Modena fino al termine della stagione di Serie B. Una scelta condivisa, pensata per garantire continuità, minutaggio e sviluppo senza forzare i tempi.

Arrivato al Modena nel luglio 2025 dal Francs Borains per circa 700 mila euro, oggi Massolin ha una valutazione Transfermarkt di 900 mila euro. L’Inter ha visto più lontano. E ora attende solo l’ultimo passo.