Inter, Martinez coinvolto in un tragico incidente a Fenegrò
Tragedia a Fenegrò: coinvolto Josep Martinez
INCIDENTE MARTINEZ INTER – Mattinata drammatica per Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como. Intorno alle 9.30, il 27enne spagnolo era alla guida della propria vettura quando ha investito un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32. Secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica, l’anziano avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e invadendo la corsia destinata alle automobili.
I soccorsi e l’intervento delle autorità
INCIDENTE MARTINEZ INTER – Dopo l’impatto, Martinez si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo tempestivo dell’elisoccorso e dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo che collega Fenegrò con Limido Comasco e Lurago Marinone, non lontano da Appiano Gentile, sede del centro sportivo nerazzurro.
La decisione dell’Inter dopo l’accaduto
In seguito all’incidente, l’Inter ha scelto di annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista alla vigilia del match contro la Fiorentina a San Siro. Il club, profondamente scosso dall’accaduto, ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e al proprio calciatore.
