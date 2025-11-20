Inter, Marotta: “Sana rivalità e primo derby da proprietari. Esposito, Allegri…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Giuseppe Marotta, presidente dell‘Inter è stato intervistato dai cronisti presenti all’Rcs Academy, la Business School specializzata in Giornalismo e Comunicazione. Le sue dichiarazioni a tre giorni dal derby di Milano:

“Una sana rivalità, antagonisti nei novanta minuti classici, siamo orgogliosi e speriamo di fare uno spettacolo che diventi uno spot per tutto il movimento calcistico. E’ la prima volta che facciamo il derby da proprietari, è un significato epocale, ha tracciato un solco importante per il futuro di uno stadio nuovo e grande rispetto per i valori, le emozioni, l’icona che San Siro ha contenuto negli anni passati“.

Su Pio Esposito: “Arriva dal Settore giovanile, anche questo è un piccolo spot e dev’essere da emulazione, la squadra sta rispondendo appieno e siamo orgogliosi di tutti i giocatori della rosa“.

Su Allegri: “Concretezza e cinismo“.

