Inter, Marotta: “Prestazioni confortanti ma importanti determinazione ed episodi; ora il Genoa. Il mercato…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter è stato intervistato da Sky Sport il giorno dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni principali:

“Grande amarezza per una sconfitta immeritata, motivo di riflessione ma abbiamo una partita importante a Genova e due contro Arsenal e Borussia Dortmund con una determinazione maggiore rispetto a prima, se arriveremo nelle prime otto meglio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il percorso ha dato una visione positiva della squadra di Chivu, due episodi hanno determinato due sconfitte immeritatamente“.

L’Inter in corsa ancora su tutti i fronti ma si fatica negli scontri diretti: “Il calcio è imprevedibile, non sempre vince il più forte, tutte le partite sono disputate alla pari e poi ingenuità, errori hanno determinato le sconfitte.

Le prestazioni ci confortano, dobbiamo essere un po’ più furbi e fortunati. Quello che conta è quanto questi ragazzi e allenatore hanno dimostrato“.

Il mercato di gennaio: “Guardiamo con attenzione, se ci fossero opportunità le terremo in considerazione ma la rosa soddisfa le esigenze dell’allenatore, non prevedo operazioni rilevanti“.

Le insidie della trasferta contro il Genoa: “Marassi è uno stadio particolare, la gente quasi in campo e si sente il calore dei sostenitori, sarà difficile perché la tradizione l’ha dimostrato ma saperlo prima significa affrontarla con determinazione, una squadra che ha dato fastidio ai propri avversari“.