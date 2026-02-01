Inter, Marotta: “Mercato chiuso? Credo proprio di sì. Perisic, Frattesi titolare…”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter ha parlato a Cremona dove i nerazzurri giocheranno la gara di campionato contro la Cremonese con Davide Frattesi in campo dal primo minuto. Le sue dichiarazioni su Sky Sport:

“Come sempre detto, non vogliamo trattenere nessuno che abbia voglia di andare via; Frattesi non ha mai manifestato questo sentimento, evidentemente si trova bene con oi; come tutti c’è un orgoglio di avere più spazio ma nel corso ella stagione avrà modo di mostrare le sue capacità”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ancora sul mercato: “Non l’abbiamo affrontato presi dall’ansia per colmare qualche vuoto, abbiamo in casa Dumfries reduce da un intervento chirurgico e volevamo rinforzare questo settore ma è necessario individuale opportunità vantaggiose per la parte tecnica. La società è disponibile a fare investimenti ma non ci sono state opportunità. Mercato chiuso? Credo proprio di sì.

Perisic? Non c’erano anche qua le premesse, pur apprezzando le qualità e la professionalità di questo ragazzo, non c’è stato nulla di concreto al di là di una telefonata“.

Ti potrebbe interessare Torino, doppia ufficialità: Marianucci e Kulenovic vestono granata Calciomercato News

Chiusura sul sorteggio di Champions League, avversario nei playoff il Bodo Glimt: “C’è la giusta preoccupazione e rispetto, hanno fatto risultati clamorosi con le italiane. Dobbiamo essere preparati alle condizione climatiche difficilissime e al campo sintetico, in Italia non c’è un campo con questa caratteristica“.