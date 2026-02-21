Inter, Marotta: “Lautaro? Anticiperà i tempi di recupero”

L’Inter è alla ricerca dei tre punti contro il Lecce per dare un ulteriore segnale al campionato e provare ad allungare sul Milan secondo, ma anche per ripartire dopo la brutta sconfitta per 3-1 in Champions League per mano del Bodo. Sarà fondamentale, dunque, raccogliere i tre punti, sfida che la formazione di Chivu dovrà affrontare senza il proprio capitano, Lautaro Martinez, uscito per infortunio proprio nella partita contro i norvegesi di qualche giorno fa. Il presidente Marotta, però, è fiducioso sul recupero dell’argentino: secondo il numero uno nerazzurro, Lautaro anticiperà i tempi di recupero, come dichiarato a DAZN nel pre-partita di Lecce-Inter.

INTER, MAROTTA: “DIFFICLE GIOCARE SUL CAMPO DI BODO. LAUTARO? SONO CERTO CHE ANTICIPERÀ I TEMPI DI RECUPERO”

Queste le parole di Marotta sulla disfatta in Champions: “Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni, la logica però porta anche a giocare su questi campi. Era difficile giocare ma non era certo un alibi, dispiace per l’infortunio di Lautaro. Non siamo tranquilli per rispetto del Lecce e del Bodo, ci deve essere una forte determinazione, queste partite non sono certo facili. Da domani Chivu e la squadra penseranno a martedì”.

Sull’infortunio di Lautaro: “E’ il nostro capitano con grande merito, è rammaricato di non essere presente e anche ieri ha manifestato la sua vicinanza alla squadra. Soffrirà ma speriamo possa riprendere al più presto. Sono certo che essendo tenace anticiperà i tempi.”