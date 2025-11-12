Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Una delle poche note stonate nell’armonia del gruppo gestito da mister Chivu, che sta convincendo tutti sia in campionato che in Champions, si chiama Luis Henrique. L’esterno brasiliano non è mai stata la prima scelta dell’allenatore romeno e l’episodio emblematico è avvenuto al minuto 56 di Inter-Lazio: nell’occasione della sostituzione per Dumfries infatti, al posto di Luis Henrique è entrato Carlos Augusto. Si tratta di una vera e propria bocciatura per il classe 2001, dato che l’ex Monza è stato adattato nel ruolo che Henrique ricopre abitualmente.

INTER, CHIVU BOCCIA LUIS HENRIQUE: PROBABILE PRESTITO A GENNAIO

Il match contro i biancocelesti rappresenta per Luis Henrique la seconda partita consecutiva senza entrare un minuto in campo, considerando che neanche in Champions, contro il Kairat Almaty, era riuscito a ritagliarsi qualche minuto. Le uniche due presenze da titolare disputate in stagione sono state contro Verona e Cagliari, ma, in entrambe le occasioni, non si sono rivelate memorabili, anzi: Chivu lo ha sostituito al 55esimo e al 72esimo minuto delle rispettive gare.

Proprio per queste ragioni, la soluzione più probabile sembra essere una cessione già nella sessione invernale, probabilmente in prestito. Un altro volto anonimo di questo inizio di stagione dell’Inter è Andy Diouf: anche per il francese, arrivato dal Lens per 20 milioni, si prevede un trasferimento in prestito a gennaio viste le due sole presenze da subentrato contro Torino e Cremonese.

Oltre a “Inter, Luis Henrique bocciato da Chivu: via già a gennaio?” leggi anche: