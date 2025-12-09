Inter–Liverpool, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Analisi della partita

L’inter arriva al match di San Siro contro il Liverpool con fiducia dopo il 4-0 al como in campionato. La squadra di Cristian Chivu ha subito il primo stop europeo nel turno precedente contro l’Atletico Madrid, ma resta in pieno controllo del proprio destino. Un successo chiuderebbe ogni discorso qualificazione, evitando il passaggio dai playoff.

Per il Liverpool la situazione è più delicata. La formazione di Arne Slot ha raccolto nove punti ed è ancora in corsa, ma il rendimento altalenante in premier league e le difficoltà nel trovare continuità rendono questa trasferta una prova di carattere.

Inter-Liverpool, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Cristian Chivu.

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo.

Allenatore: Arne Slot.

Il quadro generale

La spinta di San Siro, la solidità nerazzurra e la condizione brillante degli attaccanti danno all’Inter un vantaggio sulla carta. Il Liverpool, però, privo di Salah, resta una squadra capace di accendersi nei momenti chiave. La serata promette ritmo, intensità e un verdetto che peserà sul futuro europeo di entrambe.

Informazioni utili

La sfida tra Inter e Liverpool, valida per la fase a gironi della champions league 2025-26, si gioca questa sera alle 21:00 al Giuseppe Meazza.

La gara sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.