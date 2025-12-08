Inter-Liverpool, Chivu: “Ci sono momenti, domani conta”. Thuram: “Sto bene, sarà dura”

Alessandro Collu · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Cristian Chivu e Marcus Thuram hanno parlato in conferenza stampa e su Sky Sport alla vigilia della gara di champions league dell’inter contro il Liverpool. Le dichiarazioni principali su Sky, partendo dall’allenatore nerazzurro:

“E’ una delle squadre più titolate al mondo, ambizioni grandi ogni anno, ha avuto un inizio di stagione buono e poi un calo, sono normali momenti, hanno giocatori in grado di capirli e farsi trovare pronti quando si alza il livello, quando arrivano le partite che contano e domani è una di quelle. Salah? Abbiamo anche noi i nostri problemi e le domande da rispondere sulle individualità, ovvio è campione a livello mondiale ma non è un qualcosa che riguarda noi“.

Chivu aggiunge: “Veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia, stiamo cercando di alzare il livello. Abbiamo bisogno di continuità, punti per quando arriveremo al dunque. Akanji? Vediamo domani“.

THURAM

“Nelle partite di calcio non si sa cosa può succedere prima, abbiamo fiducia e proveremo a fare una grande partita.

Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo, adesso sto ritrovando poco a poco la forma di prima, mi sento bene.

Il Liverpool? Anche loro hanno tanta esperienza, tanti campioni e sarà una partita complicata, dura, proveremo a fare il meglio. L’assenza di Salah? Non ho guardato le partite ma il Liverpool non è solo Salah, tanti posssono fare la differenza.

In campionato stiamo andando bene, ci sono ancora tante cose da migliorare, proviamo a fare il nostro cammino e il meglio in ogni partita; i consigli ai ragazzi? Non so se posso darli, sono giocatori evoluti, forti e possono darci una mano, l’esempio che do sul campo“.

CONFERENZA STAMPA

Thuram: “Affronteremo una grande squadra, i campioni quando messi in dubbio vogliono dimostrare. Da quando sono all’Inter ho vinto grandi partite, ci sono gli episodi, ci è mancato qualcosa durante l’inizio dell’anno ma sappiamo quello che dobbiamo migliorare. San Siro sarà carico come sempre, siamo però nella prima fase rispetto alle notti contro Bayern e Barcellona. Il mister? Sappiamo chi è stato, c’è un legame giocatore-giocatore e questo può aiutare. Io tra i primi cinque attaccanti del mondo? Ad oggi non penso però lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso”.

Chivu: “Il Liverpool ha come caratteristica l’intensità, Slot è riuscito come Klopp, è una squadra costruita per questo tipo di partite, è una delle più blasonate e sappiamo il valore individuale e collettivo. Vogliamo fare come loro ma hanno una storia e cultura per come viene vissuto il calcio in Inghilterra, è diverso. Dipende tutto dalle energie, giocare ogni tre giorni non è semplice e non è una lamentela, bisogna capire i momenti, non perdere l’equilibrio e stiamo cercando di dare una certa mentalità. Salah? Sappiamo il suo valore e quanto ha dato al calcio, ci sono giocatori che possono sostituirli e il livello rimarrà alto, dobbiamo preoccuparci nel collettivo. Mi fa piacere la disponibilità anche dei nuovi e ognuno cerca di dare il contributo alla causa“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui anali ufficiali del club nerazzurro.

