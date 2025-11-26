 Salta al contenuto

Inter, l’ex Miranda: “Io e Godin meglio della BBC, Spalletti…”

Raffaele Campo

INTER MIRANDA SPALLETTI – Intervistato da La Gazzetta dello Sport come doppio ex di Inter Atletico MadridJoao Miranda ha ripercorso i suoi anni a Milano.

Così l’ex difensore brasiliano: “La coppia Miranda-Godin? Impareggiabile. Sarò sincero: a quei tempi non c’era nessuno come noi. Neanche Ramos-Varane al Real o la BBC della Juve. Singolarmente magari sì, ma insieme eravamo fortissimi. Siamo stati i primi soldati di Simeone, e a me fa anche ridere definirmi così…“.

INTER MIRANDA SPALLETTI – Prosegue: “Appena arrivato, nel 2015, uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto… ma aveva ragione. La Serie A mi ha completato“. 

Di seguito: “Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Che ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito. Ma Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui“.

 

