Inter-Lecce, quasi frenata nerazzurra ma ci pensa Pio Esposito
Tre giorni dopo aver ospitato il Napoli, l’Inter si ritrova a San Siro per recuperare la sedicesima di campionato contro il Lecce che ritornerà qui tra qualche giorno nel posticipo domenicale per sfidare il Milan.
Il pareggio odierno interno del Napoli si rivela ghiotta occasione per i nerazzurri capolisti di allungare sugli azzurri secondi, al momento a pari punti con il Milan, impegnato domani nel suo recupero a Como.
La prima parata arriva al 6′ con Falcone che devia in angolo il tiro di Bonny; al 14′ ci prova anche Zielinski, palla alta ma in mezzo, un buon Lecce che prova a fare la sua gara, provando quando possibile ad affacciarsi con coraggio verso la metà campo offensiva.
Dopo un’azione a percussione, al minuto 23 Bonny viene atterrato in area ma dopo controllo Var, il rigore viene revocato.
Inter che prova con pazienza anche se negli ultimi metri poco lucida e incisiva mentre gli ospiti continuano aggressivi e attenti, pericolosi al 49′ con Sottil lanciato rapidamente dal suo portiere: partita bloccata, si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa, prima opportunità con la testa di Barella, bravo Falcone nella respinta; poco dopo, più facile la parata sul rasoterra di Akanji.
La squadra di Chivu prova a cambiare passo, tre sostituzioni al 55′: aumenta il numero degli angoli, non quello delle occasioni da go e anzi, sono i pugliesi a chiamare alla parata Sommer sul tentativo di Siebert in area al 73′. Al 77′, uno dei cambi, Pio Esposito ribatte un tiro di Lautaro, anche lui entrato da poco e firma l’1-0 togliendo qualche insofferenza generale. L’attaccante ha subito dopo una chance per il raddoppio, palla fuori di poco.
La vittoria lombarda porta a sei i punti di vantaggio sulle seconde Napoli e Milan, con quest’ultima che recupera domani; i salentini, invece, restano quartultimi.
Il prossimo impegno di Serie A delle due squadre è per entrambe è in trasferta: Udine per l’Inter, ancora a Milano per il Lecce nel match già citato contro i rossoneri.
INTER-LECCE: TABELLINO
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (55′ Luis Henrique), Barella (55′ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (71′ L. Martinez), Carlos Augusto; Thuram (86′ Sucic), Bonny (55′ Pio Esposito)
Allenatore: Cristian Chivu
Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, T. Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh (86′ Sala); Pierotti (81′ N’Dri), Gandelman (68′ Drame), Sottil (68′ Morente); Stulic
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Ammoniti: Thuram, Veiga, Luis Henrique
Arbitro: Fabio Maresca di Napoli