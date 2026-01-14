Inter-Lecce, probabili formazioni e diretta tv del recupero

La Serie A riparte con i recuperi della 16ª giornata e una delle sfide più attese è Inter-Lecce, appuntamento che mette in palio punti pesanti per entrambe. A San Siro i nerazzurri cercano continuità, mentre i salentini puntano a sorprendere.

Le scelte di Chivu

L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo ormai rodato. Tra i pali Sommer, con Bisseck, Acerbi e Bastoni a comporre la linea difensiva. Sulle corsie agiranno Luis Henrique e Carlos Augusto, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo spazio a Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, con il compito di gestire ritmo e possesso. In attacco la coppia formata da Esposito e Bonny, scelta che punta su mobilità e profondità.

Il Lecce di Di Francesco

Il Lecce risponde con il 4-3-3 disegnato da Eusebio Di Francesco. In porta Falcone, difesa con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo toccherà a Coulibaly, Kaba e Gandelman, mentre il tridente offensivo sarà composto da Pierotti, Stulic e Sottil, pronti a sfruttare le transizioni rapide.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Dove vedere Inter-Lecce in tv

La gara Inter-Lecce, in programma mercoledì 14 gennaio, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30. Un match da seguire con attenzione per capire ambizioni e stato di forma delle due squadre.