Inter-Lazio, Sarri: “Difficile contro una delle più forti in Europa ma è una opportunità. Chivu…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 8 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Lazio contro l’Inter. Le dichiarazioni principali del mister toscano:

“E’ palese che l’Inter insieme al Napoli sia la rosa più forte attualmente in Italia, ha fatto due anni la finale di Champions, in giro per l’Europa ci sono poche squadre superiori all’Inter. Per noi è un livello di difficoltà elevatissimo, negli anni il gap si è ampliato ma al di là del rischio insito in questa partita, bisogna dare uno sguardo all’opportunità che ci offre. Non so a che livello dovremo essere per restare in partita, sarà difficile anche se ci esprimiamo ai massimi livelli ma c’è un’opportunità“.

Sarri aggiunge: “E’ un tipo di percorso, importante piano piano si tocchino dei livelli, stiamo facendo dei passi in avanti soprattutto a livello di mentalità però spero ci siano ancora tanti margini. Cancellieri centravanti? Vediamo, può farlo ma in una partita di ripartenza. Noslin? Difficile capire la soluzione ideale, ha tante caratteristiche esterno, alcune da prima o seconda punta però se continuano a mancare sette-otto giocatori, verrà il suo momento“.

Su Chivu: “Valutare dopo tre mesi è sempre difficile, ha un impatto di personalità e caratteristiche per essere ad un certo livello anche se preferisco valutare chi ha fatto cento partite a livelli inferiori“.

L’allenatore dei biancocelesti conclude: “Non carichiamo i giocatori, se pensiamo di poter giocare alla pari con l’Inter no ma non vuol dire che non giocheremo, se facciamo risultato andiamo oltre la logica, andiamo con le motivazioni che ci devono essere di default, umili e va aggiunta la convinzione, non quella di facciata, quella vera, venticinque folli scatenati disposti a morire sul campo.

La difesa e i contratti in scadenza? Tanti vicini alla scadenza, sarebbero da rinnovare a meno che la società non abbia un centinaio di milioni da spendere per altri giocatori. Isaksen? Nelle ultime due partite si è visto a buoni livelli, evoluzione normale di questo ragazzo“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della S.S. Lazio.

