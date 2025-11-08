Inter-Lazio, Chivu alla prova del nove a San Siro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Inter, vittorie ma segnali da decifrare

INTER-LAZIO – Può sembrare paradossale dopo due successi di fila, ma l’Inter è chiamata a dare una risposta vera. I successi sofferti contro Verona e Kairat Almaty hanno lasciato più dubbi che certezze. Domenica sera a San Siro arriva la Lazio, e per i nerazzurri è il momento di dimostrare di aver imparato la lezione: niente cali di tensione, niente approcci da squadra “ingiocabile”.

Chivu e la rinascita mentale dell’Inter

INTER-LAZIO – Il 2-2 dello scorso anno firmato Pedro brucia ancora: quell’episodio tolse ai nerazzurri la possibilità di sorpassare il Napoli a una giornata dalla fine e chiuse la corsa scudetto. Da allora Cristian Chivu ha lavorato soprattutto sulla testa della squadra, cercando di ricostruire un gruppo stremato. Dopo l’ultima gara di Champions, il tecnico ha scelto la linea dura negli spogliatoi, chiedendo più intensità e concentrazione.

La Lazio vola e sogna l’Europa

La Lazio di Maurizio Sarri arriva a Milano in grande forma: sei risultati utili consecutivi e zero gol subiti nelle ultime quattro gare. L’ultimo successo contro l’Inter risale al 26 agosto 2022, mentre al Meazza manca addirittura dal 2019, quando decise Milinkovic-Savic.

Formazioni e scelte tattiche

L’Inter è quasi al completo: fuori solo Darmian e Mkhitaryan. In attacco Chivu pensa di rilanciare la coppia Thuram–Lautaro, con Calhanoglu, Barella e uno tra Sucic e Zielinski in mezzo. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco. La prova del nove è pronta.

