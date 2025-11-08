Inter-Lazio, Chivu alla prova del nove a San Siro
Inter, vittorie ma segnali da decifrare
INTER-LAZIO – Può sembrare paradossale dopo due successi di fila, ma l’Inter è chiamata a dare una risposta vera. I successi sofferti contro Verona e Kairat Almaty hanno lasciato più dubbi che certezze. Domenica sera a San Siro arriva la Lazio, e per i nerazzurri è il momento di dimostrare di aver imparato la lezione: niente cali di tensione, niente approcci da squadra “ingiocabile”.
Chivu e la rinascita mentale dell’Inter
INTER-LAZIO – Il 2-2 dello scorso anno firmato Pedro brucia ancora: quell’episodio tolse ai nerazzurri la possibilità di sorpassare il Napoli a una giornata dalla fine e chiuse la corsa scudetto. Da allora Cristian Chivu ha lavorato soprattutto sulla testa della squadra, cercando di ricostruire un gruppo stremato. Dopo l’ultima gara di Champions, il tecnico ha scelto la linea dura negli spogliatoi, chiedendo più intensità e concentrazione.
La Lazio vola e sogna l’Europa
La Lazio di Maurizio Sarri arriva a Milano in grande forma: sei risultati utili consecutivi e zero gol subiti nelle ultime quattro gare. L’ultimo successo contro l’Inter risale al 26 agosto 2022, mentre al Meazza manca addirittura dal 2019, quando decise Milinkovic-Savic.
Formazioni e scelte tattiche
L’Inter è quasi al completo: fuori solo Darmian e Mkhitaryan. In attacco Chivu pensa di rilanciare la coppia Thuram–Lautaro, con Calhanoglu, Barella e uno tra Sucic e Zielinski in mezzo. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco. La prova del nove è pronta.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo