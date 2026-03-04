Inter, Lautaro verso il rientro: c’è la data

Il punto sull’infortunio

L’Inter attende il suo capitano. Il problema muscolare al soleo ha fermato Lautaro Martinez, costringendolo ai box nelle ultime settimane e privando Cristian Chivu del suo riferimento offensivo. Un’assenza che si è fatta sentire, soprattutto nelle gare più delicate della stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino prosegue nel percorso di riabilitazione con prudenza. Lo staff medico nerazzurro non intende forzare i tempi, consapevole dell’importanza del giocatore nel finale di stagione.

La possibile data del rientro

L’obiettivo è fissato: 22 marzo, sfida contro la Fiorentina. L’idea è di strappare almeno una convocazione prima della sosta per le nazionali. In caso contrario, il rientro slitterebbe direttamente ad aprile, evitando rischi inutili.

Lautaro Martinez vuole tornare il prima possibile, ma la priorità resta la piena guarigione. La gestione sarà calibrata giorno dopo giorno.

Tra Inter e Argentina

Oltre agli impegni con l’Inter, c’è anche la prospettiva della nazionale. Il “Toro” punta a recuperare in tempo per la finalissima che vedrà la sua Argentina opposta alla Spagna, appuntamento che rappresenta un obiettivo personale e simbolico.

Per i nerazzurri, riavere Lautaro significherebbe ritrovare leadership, gol e carisma nella corsa ai traguardi stagionali. Il conto alla rovescia è iniziato.