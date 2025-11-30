Inter, Lautaro pungente: “Abituato a chi si scorda i miei gol”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 30 Novembre 2025 · Aggiornato il 30 Novembre 2025

Grazie alla doppietta determinante in casa del Pisa, Lautaro Martinez si porta momentaneamente al primo posto della classifica cannonieri con 6 reti all’attivo, lasciandosi alle spalle Calhanoglu, Orsolini, Nico Paz, Pulisic e Leao. L’argentino ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita del match disputato al Cetilar Arena, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa riguardo le critiche dell’ultimo periodo e non solo. Di seguito le sue parole.

INTER, LAUTARO: “QUALCUNI DIMENTICA I MIEI GOL? SONO ABIUTATO, ORA PARLINO PURE”

“LASCIO PARLARE GLI ALTRI” – “Sono contento perché abbiamo vinto ed era quello che volevamo dopo due sconfitte. Qualcuno dimentica i miei goal? Sono abituato, io lavoro per l’Inter, la squadra, me stesso e la mia famiglia e lascio parlare quelli fuori. Sono contento per la squadra, per i miei, per me e lavoro per l’Inter. Basta!”.

FUTURO – “Spero duri tanto, ancora ho tanti anni di contratto e sono contento a Milano. La gente mi vuole bene. Ripetiamo: la squadra viene prima di tutto, io lavoro per questa squadra, a volte le cose non escono a volte sì. L’importante è che l’Inter vinca. Da tanti anni lottiamo per tutte le competizioni. La gente all’esterno può parlare, noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro per tenere l’Inter più in alto possibile”.

PIO ESPOSITO – “Se offrirò una cena ad Esposito per l’assist? Qualcuno dice che non offro le cene… Ho sentito tante cose, tutti scherzano su questo. Ma aiuta tanto stare insieme. Giochiamo ogni tre giorni e stiamo con la famiglia, quando c’è tempo offro la grigliata che la faccio io come sempre. Se sono bravo a grigliare? Bravissimo”.

