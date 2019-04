Inter, Lautaro: “Contro la Juve come nel derby. Voglio il gol”

E su Icardi: "E' un monumento interista e per noi è molto importante. Gli ho detto di risolvere i problemi senza coinvolgere la squadra".

Questa sera a San Siro ci sarà il derby d’Italia tra Juventus e Inter. La rivalità tra le due squadre è storica. Per i nerazzurri i tre punti sono fondamentali per allontanarsi dall’affollamento presente al quarto posto e avvicinarsi al Napoli. Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista. L’attaccante dell’Inter, che durante l’assenza di Icardi ha dimostrato le proprie qualità, potrebbe partire titolare. Queste le sue dichiarazioni al quotidiano sportivo:

Questa sera c’è la Juventus.

“L’Inter arriva bene a questa partita, ancor più di quanto non dicano i risultati, che non sono sempre quelli che vogliamo. L’ultimo pareggio con la Roma è un punto guadagnato per il nostro obiettivo: è l’unico che ci resta, non possiamo fallire. Dobbiamo giocare come nel derby”.

Si aspettava di fare più strada in Coppa?

“Sì. Con la Lazio siamo finiti ai rigori, poi la sfortuna… In Champions abbiamo fatto una grandissima prima parte, poi ci siamo fermati. In Europa League ero molto fiducioso, perché vedevo la squadra carica. Invece siamo usciti perdendo in casa, eravamo tutti molto tristi, feriti”.

La Juve è CR7. Cosa gli ruberesti?

“Il colpo di testa. Ha tante armi, ma questa è una delle più pericolose”.

La distanza dalla Juve è colmabile già la prossima stagione?

“Vedendo i punti, si direbbe che la differenza è grande. Ne siamo coscienti, ma nel prossimo torneo dobbiamo cambiare questa cosa. Siamo un grande club, è obbligatorio farlo. Il mio grande sogno è vincere un campionato con l’Inter. È necessario convincersene tutti psicologicamente: i tifosi, i dirigenti e noi giocatori”.

Si aspettava una stagione così?

“Ho messo insieme tanti minuti, sono contento. In precampionato ho giocato e segnato tanto, poi mi è toccato andare in panchina e alla fine per quello che è successo a un compagno sono diventato titolare. E poi ho segnato nel derby…”.

Pensato di andare via per le poche presenze?

“In quei momenti ti passa di tutto per la testa. Arrivavo dal Racing dove giocavo sempre, qui avevo davanti un monumento interista come Icardi, capitano, capocannoniere. Sapevo che sarebbe stato difficile giocare, lui non sarebbe mai uscito: o l’uno o l’altro, insieme mai. Così pensavo all’Argentina, alle occasioni sprecate, a un mucchio di cose. Ma parlando con la mia famiglia non è mai mancata la fiducia”.

Cosa ha detto a suo padre dopo il «cagon» a Spalletti?

“L’ho chiamato e gli ho urlato che non avrebbe dovuto farlo, non si sarebbe dovuto permettere. È un essere umano, può sbagliare, è stato calciatore quindi ha capito subito. Cancellò il tweet, ma era tardi, si è scusato in primis con me, che è la cosa importante, poi io chiamai il tecnico per chiedere scusa da parte mia e sua. Abbiamo fatto una riunione a tre: io, Zanetti e Spalletti”.

Ha avuto modo di parlare con Icardi quando l’ha sostituito?

“Certo, a lungo. Gli ho sempre ribadito quanto fosse importante per la squadra, però gli ho anche detto che i problemi che c’erano tra i dirigenti e la sua moglie e agente andavano risolti direttamente da loro. E che noi come squadra non dovevamo essere coinvolti, non eravamo parti in causa, eravamo ai margini. Siamo coscienti che lottiamo per un solo posto: fuori ci troviamo bene insieme, in allenamento poi ognuno fa il suo”.

Meglio un gol in Inter-Juve o in Coppa America?

“Prima segno alla Juve, poi con l’Argentina”.

Il peso della 10.

“No, non ho mai avuto dubbi. Quando conobbi Ausilio mi chiese quale numero avrei preferito, gli risposi il 10, è davvero speciale”.

Anche Dybala veste la 10.

“Paulo è un giocatore di grande livello, con cui uno vorrebbe giocare sempre, perché ti aiuta a migliorare o a segnare di più. Poi io sul suo futuro non posso dire niente…”.

Spalletti?

“In allenamento mi corregge molto la tecnica, il controllo di palla. Mi dice sempre di essere sorpreso dalle mie capacità di apprendimento”.

Rimpianto per aver vissuto la Champions da riserva?

“Spero che la prossima sia la mia. Prima qualifichiamoci. Poi certamente avrò qualche conoscenza in più per affrontarla”.

Quando rinnoverà il contratto?

“Dovete chiederlo al direttore”.

Perché il soprannome Toro?

“Al Racing due compagni che erano con me alla pensione – Brian Mansilla e Santiago Reyes – mi diedero quel soprannome per via della forza che mettevo in campo. E perché chiedevo ogni volta il pallone come fosse l’ultimo da giocare”.