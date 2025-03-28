Inter, Lautaro: “Il Mondiale per Club? Non vedo l’ora di giocarlo”

Raffaele Campo · Pubblicato il 28 Marzo 2025

INTER LAUTARO MONDIALE CLUB – Intervenuto a DAZN, Lautaro Martinez ha parlato di questi finale di stagione, soffermandosi sul Mondiale per Club in programma a giugno.

Così il bomber e capitano dell’Inter: “È molto eccitante giocare in un Mondiale come questo. Sarà molto bello, qualcosa di davvero speciale visto che è la prima volta che si gioca questa competizione. Sono felice, contento ed eccitato per quello che verrà. Quello che esalta ancora di più questa competizione è il fatto che ci saranno squadre da tutti i continenti, da differenti parti del mondo. Credo che i tifosi avranno un ruolo importante perché ci saranno tante culture diverse, diversi modi di approcciarsi al calcio e di tifare. Sarà molto bello. Mi piace quando c’è tanta gente. Più è difficile e meglio è perché ti motiva ancora di più ed è una cosa importante. Speriamo che vada tutto bene per noi, dobbiamo divertirci e fare il meglio per l’Inter“.

INTER LAUTARO MONDIALE CLUB – Prosegue: “C’è bisogno di tutti, il gruppo è più importante del singolo. La cosa importante è che il leader ha sempre una parola positiva, un comportamento esemplare, ovviamente, e che i compagni ti seguano. L’Inter ha tantissima storia, è un grande club e dobbiamo puntare sempre il più in alto possibile. Sappiamo che possono esserci momenti difficili, ci sono degli avversari da superare. A volte ci sono degli ostacoli, ma la cosa importante è fare il meglio possibile per l’Inter e portare l’Inter il più avanti possibile in ogni competizione che gioca“.

Poi: “L’Inter si identifica molto con la passione. Per me è la parola che rappresenta meglio l’Inter: passione. Qualsiasi giocatore in qualsiasi posizione la passione è la prima parola che viene in mente. Per la maglia, per il club, per questo stemma. I tifosi ce lo dimostrano ogni fine settimana in Italia e credo che ce lo dimostreranno anche negli Stati Uniti“.

LEGGI ANCHE: