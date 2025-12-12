Inter, Lautaro: “Futuro? Non ho un solo motivo per andare via”

Raffaele Campo · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

INTER LAUTARO MARTINEZ – Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Qui alcune dichiarazioni del Toro: “Non scelgo. Io voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni, così come abbiamo fatto negli ultimi anni. Siamo dentro a un percorso straordinario che ha riportato all’Inter trofei e felicità. Non è scontato giocare due finali di Champions in tre anni“.

INTER LAUTARO MARTINEZ – Prosegue: “Superata la finale di Monaco? Sì: le sconfitte, anche se fanno tanto male, ti fanno crescere. Io mi arrabbio tanto quando perdo ma bisogna considerare anche la bravura dell’avversario. Comunque siamo ripartiti. Magari qualche risultato non è stato positivo ma serve un po’ di tempo. C’è un nuovo allenatore, Cristian Chivu, che ci sta dando tanta energia. Da fuori forse non si vede ma noi sappiamo che stiamo crescendo di giorno in giorno“.

Poi: “Il mio futuro a Milano? Certo. Sia io che la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Ho appena firmato il nuovo contratto, quindi non ho un solo motivo per andarmene“.

