Inter, la Roma cambia la contropartita per Frattesi: offerto Zalewski
L’interesse della Roma per Davide Frattesi ormai è noto. I giallorossi, però, non hanno intenzione di pagare per intero i 45 milioni chiesti dall’Inter, e stanno inserendo delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Dopo Pellegrini e Cristante, il ds Ghisolfi ha offerto Nicola Zalewski, ormai ai margini del progetto dei capitolini.
PELLEGRINI-CRISTANTE-ZALEWSKI: NESSUNO CONVINCE L’INTER
I nerazzurri hanno prontamente rifiutato Cristante come pedina di scambio, mentre per Pellegrini il discorso è diverso: piace molto a Simone Inzaghi ma il problema è rappresentato dall’ingaggio altissimo. Inoltre i giallorossi, dopo il gol nel derby contro la Lazio, non sarebbero più convinti di inserirlo nella trattativa.
Per quanto riguarda Zalewski, il polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed è ormai un esubero in casa Roma. Il calciatore sarebbe anche gradito da Inzaghi, ma la società ha prontamente rispedito al mittente l’offerta. Nella capitale, però, filtra ottimismo: la dirigenza romanista crede che l’Inter abbasserà le pretese o che accetti una delle contropartite.
Dal quartier generale nerazzurro, invece, le sensazioni sembrano smentire i giallorossi: senza l’offerta cash da 45 milioni, Frattesi non si muove.
Oltre a “Inter, la Roma cambia la contropartita per Frattesi: offerto Zalewski” leggi anche:
- Genoa, il ds Ottolini: “Soulé? Senz’altro mi piace. Su Sulemana…”
- UFFICIALE Venezia, Andersen si trasferisce allo Sparta Praga
- Kimmich ci ripensa e menziona Kompany: ” Sul rinnovo dico…”
- Milan, mal di gol: Abraham stecca, Morata non basta; manca il 9
- Inter e Roma, lunedì l’appuntamento per Frattesi: l’offerta capitolina
- Garnacho obiettivo del Napoli: Conte vuole il talento dello United
- Juve, sprint per Araujo: decisive le prossime 48 ore
- Milan, idea Gourna-Douath come vice di Fofana
- Sollievo Como: nessuna lesione per Nico Paz. La nota
- Milan-Cagliari 1-1: rossoneri non sfondano, tutto in pochi minuti a San Siro
- Napoli sfida il Milan: Rashford nel mirino per il dopo Kvaratskhelia