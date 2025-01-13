 Salta al contenuto

Inter, la Roma cambia la contropartita per Frattesi: offerto Zalewski

L’interesse della Roma per Davide Frattesi ormai è noto. I giallorossi, però, non hanno intenzione di pagare per intero i 45 milioni chiesti dall’Inter, e stanno inserendo delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Dopo Pellegrini e Cristante, il ds Ghisolfi ha offerto Nicola Zalewski, ormai ai margini del progetto dei capitolini.

PELLEGRINI-CRISTANTE-ZALEWSKI: NESSUNO CONVINCE L’INTER

I nerazzurri hanno prontamente rifiutato Cristante come pedina di scambio, mentre per Pellegrini il discorso è diverso: piace molto a Simone Inzaghi ma il problema è rappresentato dall’ingaggio altissimo. Inoltre i giallorossi, dopo il gol nel derby contro la Lazio, non sarebbero più convinti di inserirlo nella trattativa.

Per quanto riguarda Zalewski, il polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed è ormai un esubero in casa Roma. Il calciatore sarebbe anche gradito da Inzaghi, ma la società ha prontamente rispedito al mittente l’offerta. Nella capitale, però, filtra ottimismo: la dirigenza romanista crede che l’Inter abbasserà le pretese o che accetti una delle contropartite.

Dal quartier generale nerazzurro, invece, le sensazioni sembrano smentire i giallorossi: senza l’offerta cash da 45 milioni, Frattesi non si muove.

 

