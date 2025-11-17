Inter, la rinascita di Calhanoglu: il mercato…

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 17 Novembre 2025

Inter rinascita Calhanoglu – L’estate di Hakan Calhanoglu è stata molto tormentata. Dagli screzi con Lautaro e Marotta a giugno, le successive voci di trasferimento in Turchia prima di risolvere la crisi e restare a Milano. Le prestazioni sono in crescita, cosa succederà adesso sul mercato? Calciomercato.com ha fatto il punto della situazione.

La crisi e la rinascita

Facciamo un passo indietro: dopo l’eliminazione dal Mondiale per club contro la Fluminese il capitano Lautaro Martinez ha avuto un clamoroso sfogo davanti alle telecamere; interpellato al riguardo Marotta ha chiarito che le parole erano dirette a Calhanoglu. Da quel momento sono nate diverse voci sul futuro del centrocampista turco, ma l’accordo con il Galatasaray non è arrivato e Hakan ha ripreso il proprio posto in regia. Le prestazioni da inizio anno sono ottime, in nove presenze sono già arrivati 5 gol (due alla Juventus da fuori area) e un assist; apporto fondamentale per l’Inter di Chivu.

Dubbi e rinnovo

La scadenza del contratto si avvicina, è tempo di pensare al futuro. La politica di Oaktree non prevede rinnovi onerosi per gli over 30, data l’importanza di Calhanoglu però si potrebbe fare uno strappo alla regola. Hakan rinnoverà con l’Inter? Tornerà in patria per concludere la carriera? Nei prossimi mesi la risposta definitiva.

