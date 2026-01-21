Inter, la novità sul mancino e le orme del passato: c’è l’ok di Perisic

Ivan Perisic, ex esterno mancino nerazzurro attualmente in forza al PSV, sarebbe pronto al ritorno all’Inter: trattativa in fase avanzata

PERISIC INTER RITORNO – L’immediato futuro di Ivan Perisic potrebbe ripercorrere le orme del recente passato. L’esterno croato sarebbe pronto a tornare all’Inter, per una trattativa ben avviata verso una conclusione più che positiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il trentaseienne non considererebbe chiusa la parentesi nerazzurra e avrebbe già fornito il proprio benestare al possibile ritorno a Milano, anche se molto dipenderà dalla volontà del PSV Eindhoven. Il club olandese ha creduto fortemente nel classe 1989 sin dal 2024, anno in cui prelevò il calciatore con la formula a parametro zero, senza considerare il rinnovo biennale sottoposto (e sottoscritto) dall’ex Tottenham fino al 30 giugno 2027.

L’eventuale offensiva dell’Inter dovrà soddisfare le richieste di un club che, al momento, non intenderebbe cedere a cuor leggero un proprio titolare inamovibile. In fondo, non sarebbe così semplice rinunciare a un esterno il cui apporto si è rivelato più che decisivo per le sorti della squadra. Perisic, infatti, con 21 reti e 21 assist nelle prime 60 presenze con la maglia olandese sulle spalle, rappresenta una delle pietre miliari della squadra. Il grande ostacolo sulla via del ritorno a Milano per Perisic, dunque, potrebbe risultare proprio il PSV.

L’Inter cercherà, dal canto suo, di definire la trattativa in queste ultime due settimane del mercato e dotare Mister Chivu di un nuovo esterno che possa far rifiatare Dimarco e donare ulteriore imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Sette anni nerazzurro e una gran voglia di rientrare a Milano: l’operazione Perisic è partita.

