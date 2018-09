Inter, Keita: “Posso segnare 15-20 gol”

Keita: “Provo sempre a sfruttare le mie qualità, con l’obiettivo di dare il massimo”

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, Keita Balde, nuovo acquisto dell’Inter, che alla fine di agosto lo ha ingaggiato dal Monaco dopo averlo cercato già un anno fa, ha parlato di questo suo primissimo periodo con la maglia nerazzurra. Nell’ultima partita di campionato, che ha visto la squadra di Spalletti imporsi per 3-0 sul campo del Bologna conseguente primo successo stagionale, ha giocato da titolare.

Così l’attaccante, che in Italia ha vestito per molte stagioni la maglia della Lazio: “Provo sempre a sfruttare le mie qualità, con l’obiettivo di dare il massimo. Se posso essere un attaccante da 15-20 gol? Credo di sì, ho le doti giuste per riuscirci. Essere qui all’Inter è per me un onore, la squadra è piena di belle persone. Siamo un gruppo nuovo, con gente che deve ancora integrarsi e conoscersi al meglio. La squadra è comunque molto forte“.

Sabato a San Siro ci sarà il Parma, squadra a cui il giocatore ha segnato il primo gol in Serie A: “Giocavamo al Tardini di Parma e il loro portiere era Mirante: io ho preso palla, ho dribblato il portiere e ho fatto gol“.

