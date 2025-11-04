Inter-Kairat, Chivu: “Continuità di risultati e ambizioni”. Carlos Augusto: “Fiducia del mister”
Cristian Chivu e Carlos Augusto sono stati intervistati da Sky Sport alla vigilia della gara interna dell’Inter contro il Kairat, quarta giornata di Champions League 2025/2026.
Carlos Augusto: “Sappiamo che è una gara di Champions League e non sono partite semplici, una squadra che ha fatto la storia per essere entrata in Champions, dobbiamo essere concentrati sul nostro cammino e sbagliare il meno possibile, approfittare dell’occasione per fare una grande partita. Dopo il finale della stagione scorsa il mister è venuto per dare fiducia ai giocatori e questo ti aiuta, stiamo facendo il nostro cammino e credo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Preferenza ruolo? No, importante aiutare la squadra“.
Chivu: “Cerchiamo di essere la migliore versione della giornata, la reazione post Napoli non era scontata, abbiamo ottenuto due vittorie e adesso mi aspetto continuità, funziona sempre così, bisogna reagire dopo una sconfitta e bisogna dare continuità alle nostre ambizioni. Thuram? E’ convocato, sarà da valutare se giocherà o non giocherà, bisogna non avere fretta, ci è mancato e lo vogliamo sempre al cento per cento. Gli attaccanti? Stanno bene”.
In conferenza, l’allenatore nerazzurro aggiunge: “Non sto ad ascoltare quello che dicono gli altri, ci aspetta una gara non semplice, vincere non è mai scontato, ancora di più in una competizione dove gli altri hanno vinto il proprio campionato e ha superato quattro turni preliminari. Non abbiamo mai mancato di rispetto, sappiamo quanto è importante e difficile questa competizione. Possiamo migliorare sempre e stiamo lavorando per dare continuità, accettare anche il fatto che quando si cade bisogna rialzarsi e reagire, consapevole che arriveranno momenti dove sei dentro la tempesta, il calcio e la vita è così ma ho a che fare con ragazzi maturi, responsabili e mi fa piacere lavorare con loro. Lautaro? Gli ho detto che sa quello che rappresenta per noi e lo ammiriamo, deve imparare a sorridere un po’ di più”.
Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali dell’Inter.
