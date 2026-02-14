Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Le scelte di Chivu

San Siro si prepara a vivere Inter-Juventus, big match che chiude il sabato della 25ª giornata di Serie A. Per Cristian Chivu arrivano notizie positive: recuperati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, pronti a completare la mediana con Piotr Zielinski. Soluzioni preziose, con Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan pronti a subentrare.

Sulle corsie agiranno Luis Henrique e Federico Dimarco, mentre la difesa sarà guidata da Manuel Akanji. In avanti confermato il tandem Lautaro Martinez–Marcus Thuram. A gara in corso possibili carte come Pio Esposito e Bonny.

Le mosse della Juventus

In casa Juventus rientrano Francisco Conceicao e Weston McKennie. L’americano, grazie alla sua duttilità, dovrebbe partire largo, lasciando spazio al portoghese sulla trequarti a supporto di Kenan Yildiz e Jonathan David.

In difesa possibile ritorno dal primo minuto per Lloyd Kelly, mentre resta in dubbio Khephren Thuram per un edema osseo. Tra i pali confermato Michele Di Gregorio.

È una sfida che pesa in classifica e nell’economia della stagione. L’Inter vuole consolidare le ambizioni scudetto, la Juventus cerca continuità per restare agganciata al vertice.

Dove vederla in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Calcio d’inizio ore 20:45, atmosfera da grande notte europea.