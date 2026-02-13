Inter-Juventus, Locatelli: “Ci manca un po’ di maturità ma siamo pronti e carichi. Cambiaso, Dimarco…”

Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Juventus contro l’Inter, venticinquesima giornata di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni:

“Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ci saranno tante partite ravvicinate. Siamo carichi, pronti, non vediamo l’ora di giocare.

Sappiamo tutti l’importanza della partita a livello mondiale, sono una grande squadra e un grande allenatore, giocano da tanto tempo insieme, sono maturi e a noi c’è mancata questa maturità in alcune partite ma siamo più consapevoli, abbiamo fiducia in noi. Dobbiamo avere questa personalità e cercare di fare una grande partita domani“.

Il rendimento di Locatelli: “A volte ho giocato meglio, a volte peggio ma non è mai mancato il cuore. Non so se sia la mia miglior stagione ma sono contento”.

Ti potrebbe interessare Juventus, sirene inglesi per Kalulu: pronto Senesi Calciomercato News

Sui fischi a Cambiaso: “Sono molto legato, ti ascolta, deve stare tranquillo, lavorare bene, migliorare in alcune cose che sa e credo metta l’impegno massimo tutte le volte. Merita di stare qui, ha personalità, deve darci una mano“.

Dimarco in grande forma: “Queste partite si decidono nei dettagli, cerchiamo di imporre il nostro gioco; gli voglio bene, come altri dell’Inter che conosco bene, se lo merita, sta rispondendo sul campo“.

Su Koopmeiners: “Sta lavorando bene, mai facile in un club quando arrivi in un club come la Juve, bisogna stargli vicino come agli alti centrocampisti. Chi giocherà domani farà una grande partita, queste si preparano da sole”.

Locatelli conclude: “L’essere capitano? Oltre ad essere uno dei sogni più grande della mia vita è una responsabilità quotidiana e cerco di esserlo dentro e fuori dal campo, rimanendo sempre umile e disponibile“.