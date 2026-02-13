Inter-Juventus: la sfida delle coppie a San Valentino

Il destino è sempre il massimo maestro di ironia, ma talvolta riesce a superarsi arrivando dove nessuno potrebbe immaginare. È il caso, ad esempio, di ciò che accadrà in questo weekend. Più precisamente sabato sera, quando nel match delle 20:45 della giornata 25 di campionato andrà in scena a San Siro il 255° derby d’Italia della storia tra Inter e Juventus. Proprio il 14 febbraio, a San Valentino, nella giornata dell’amore e degli innamorati, due acerrime nemiche, tra le quali non vige altro che un indomabile astio sportivo (e a volte non solo), aggiungeranno un altro capitolo alla saga di una delle rivalità più sentite e più roventi della storia del calcio italiano. Per omaggiare questo leggendario appuntamento, oggi andiamo ad analizzare quelli che potranno essere alcuni dei duelli chiave o – per restare in tema – sarebbe meglio dire alcune delle coppie su cui potrà decidersi l’esito della gara.

Le coppie da tenere d’occhio in Inter-Juventus

Inter-Juventus non sarà soltanto il derby dei fratelli Marcus e Khéphren Thuram. Ci saranno altri accoppiamenti, più o meno distanti, che, oltre a rendere l’incontro ancora più avvincente, potranno avere un impatto importante sull’orientare la gara da una parte o dall’altra.

Partiamo subito dalle retrovie, dai due portieri, con la coppia Sommer-Di Gregorio. Nei tantissimi precedenti di questa classica del calcio italiano, il derby d’Italia ha sempre visto fronteggiarsi estremi difensori di livello assoluto, spesso anche vanto della nostra Nazionale. Da 2 anni a questa parte, invece, il duello tra i guardiani della rete non sembra reggere il confronto con il passato e la tradizione. Lo svizzero e l’ex Monza sono due ottimi portieri, non tra i migliori in assoluto del campionato, ma nelle loro carriere hanno spesso dimostrato di poter essere all’altezza dei grandi palcoscenici.

Peccato che, una volta alzata la loro asticella tecnica, non stiano riuscendo a dimostrarlo con quella continuità che Inter e Juventus si aspettano da loro. Spesso imprecisi e quasi masi decisivi in positivo, anche in questa stagione Sommer e Di Gregorio stanno facendo i conti con non poche difficoltà, che più volte hanno sollevato critiche nei loro confronti, al punto da dubitare se siano davvero meritevoli di ricoprire il ruolo di titolari in questi club così prestigiosi.

Una questione di corsia preferenziale

Spostandoci più avanti e passando ai giocatori di movimento, ecco che si profila la seconda coppia su cui potrebbe decidersi Inter-Juventus. Di piede opposto, si ritroveranno faccia a faccia sulla medesima corsia, in un’occasione interessante per accendere una sfida nella sfida ed eleggersi miglior esterno in assoluto del nostro campionato, numeri a parte. Parliamo ovviamente di Federico Dimarco e Pierre Kalulu.

Il nerazzurro si sta rivelando una risorsa clamorosa nella fase di finalizzazione grazie a i suoi 5 gol e, soprattutto, ai 13 assist messi finora a referto. Un dato, specialmente quello dei passaggi vincenti forniti ai compagni, completamente folle e che lo ha già proiettato nella storia della Serie A, visto che mai prima d’ora un difensore aveva raggiunto la doppia cifra in questo dipartimento statistico. L’ex Parma e Verona, però, ha deciso di riscrivere le regole del suo ruolo, mostrando a tutta Italia, ma anche all’Europa, come si può essere decisivi pur non vestendo la maglia del 9 o del 10 con un sinistro che ormai fa invidia a tanti.

Un discorso simile, per certi versi, è quello portato avanti anche dallo juventino, che in 2 anni ha dimostrato una versatilità e una costanza di impegno e rendimento che al Milan raramente hanno appurato. Difensore, centrale, braccetto, esterno di centrocampo o basso. Non importano posizioni e moduli, con il francese esiste un’unica sola regola: lui c’è, sempre. Nessun minuto saltato in stagione, in nessuna competizione. Una condizione fisica straripante, unita alla capacità di essere una sorpresa determinante nelle partite più complicate per la Vecchia Signora. Non da ultimo, il gol al 96′ contro la Lazio nell’ultimo turno per scongiurare la sconfitta.

Un duello da 10 e lode

Da Del Piero ad Adriano, da Roberto Baggio a Ronaldo. Sono solo alcuni dei grandissimi numeri 10 che hanno costellato negli anni la sfida tra Inter e Juventus. D’altronde, quando leggi quel numero sulle spalle di un giocatore, sai già che sarà il faro che illuminerà la serata. Se poi la indossano il capocannoniere del campionato da una parte e il più luminoso astro dall’altra, allora si può bene sperare per un altro avvincente duello all’insegna dello spettacolo.

Con caratteristiche ed un bagaglio di esperienze diverse, Lautaro Martínez e Kenan Yildiz sono i leader tecnici ed emotivi delle due squadre. I giocatori che con la loro classe, le loro giocate e la propria determinazione sanno accendere non soltanto il cuore dei tifosi, ma anche l’anima dei propri compagni. Trascinatori a suon di gol, campioni di tecnica e di carisma, che vivono per confronti come il derby d’Italia. L’argentino ha già trafitto la Vecchia Signora in tanti anni di duelli, ma soltanto 4 volte in 21 partite. Viaggiano meglio le statistiche del ventenne turco, che di reti ai nerazzurri ne ha fatte 3 in 4 incroci.

Entrambi vanno a caccia di una piccola redenzione nel match di San Siro. L’argentino vuole lasciare il segno per dare un ulteriore segnale al campionato, ma soprattutto per dimostrare ai suoi detrattori che sa essere ancora decisivo nei big match. Il talentuoso fantasista bianconero, invece, vuole risollevare la sua squadra riportandola sulla retta via della vittoria e quale occasione migliore se non contro l’acerrima rivale.

Buon Inter-Juventus di San Valentino a tutti!

Non importa quanto l’atmosfera di San Valentino possa addolcire il clima attorno a questa partita, Inter-Juventus rimane sempre una delle rivalità più accese del calcio italiano, tra polemiche, episodi e acre dialettica. Non resta che lasciare il proscenio ai protagonisti, nella speranza che riescano a regalare un grande show a tutti gli innamorati di questo sport.