Inter-Juventus, intreccio Frattesi-Thuram: lo scenario di gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Un asse caldo tra Inter e Juventus

Le strategie di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi nel mercato di gennaio, con Davide Frattesi e Khéphren Thuram al centro di un possibile dialogo. In casa nerazzurra il centrocampista classe 1999 continua a trovare spazio con il contagocce anche sotto la gestione di Cristian Chivu, una situazione che ha riacceso inevitabilmente le voci di mercato.

La posizione di Frattesi e l’interesse bianconero

I numeri raccontano una stagione fin qui complicata per Davide Frattesi: 13 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ma solo quattro da titolare e nessun gol all’attivo. La recente presenza del suo entourage alla Continassa ha alimentato i rumors su un possibile interesse concreto della Juventus, alla ricerca di un centrocampista dinamico e offensivo. Luciano Spalletti, grande estimatore del giocatore, rappresenterebbe uno sponsor importante per l’operazione.

L’Inter non chiude alla cessione

L’Inter non considera Frattesi incedibile. Il contratto in scadenza nel 2028 e una trattativa per il rinnovo attualmente ferma lasciano spazio a riflessioni. La valutazione resta alta, intorno ai 35 milioni di euro, ma a gennaio potrebbero aprirsi scenari più flessibili, soprattutto di fronte a proposte strutturate.

Khéphren Thuram, il nome che accende l’intreccio

Ed è qui che entra in gioco Khéphren Thuram. Il centrocampista della Juventus, sotto contratto fino al 2029, piace molto all’Inter, che cerca fisicità e progressione in mezzo al campo. Un’operazione incrociata, con Frattesi a Torino e Thuram a Milano, resta un’ipotesi da monitorare: nulla di definito, ma abbastanza per rendere il mercato di gennaio decisamente intrigante.