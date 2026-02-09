Inter-Juventus, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni

Il derby d’Italia accende San Siro

Sabato 14 febbraio alle 20:45 Inter e Juventus si sfidano a San Siro in uno dei crocevia decisivi della Serie A 2025/26. Il derby d’Italia arriva nel cuore del girone di ritorno e mette in palio punti pesanti sia per la corsa Scudetto sia per la zona Champions League. Una vittoria può spostare equilibri e fiducia, con margini di errore ridotti al minimo.

Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

La partita rientra nel pacchetto delle gare in co-esclusiva. In tv sarà visibile su Sky Calcio, mentre in streaming l’evento sarà disponibile su DAZN e NOW. Tre opzioni per seguire il match in diretta, a seconda dell’abbonamento.

Precedenti e numeri

I precedenti sorridono alla Juventus: nelle 254 sfide ufficiali contro l’Inter, i bianconeri hanno ottenuto 114 vittorie, contro le 77 nerazzurre, con 63 pareggi. Anche il conto dei gol pende dalla parte juventina, 362 a 315.

Le scelte dei tecnici

Cristian Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco, con Dimarco e Bastoni cardini sugli esterni e in difesa. In mezzo spazio a Sucic, Zielinski e Mkhitaryan.

Luciano Spalletti risponde con il 4-2-3-1: David riferimento offensivo, supportato da McKennie, Conceicao e Miretti, con Bremer, Kalulu e Kelly a protezione di Di Gregorio.

Probabili formazioni

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Miretti; David.