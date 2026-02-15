 Salta al contenuto
Inter FC Calcio News 24 / 7 Juventus Calcio News 24 / 7

Inter-Juventus 3-2: Zielinski la decide al 91′

Cristiano Abbruzzese
2 min
inter juventus

Un Derby d’Italia senza respiro

L’Inter batte la Juventus 3-2 nel big match della 25ª giornata di Serie A e allunga a +8 in vetta, in attesa del recupero del Milan. Una sfida feroce, tecnica, nervosa. Decisiva la rasoiata di Piotr Zielinski al 91’, dopo che i bianconeri avevano giocato in dieci uomini dal 42’ per il discusso secondo giallo a Pierre Kalulu.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il vantaggio nerazzurro nasce da un’autorete di Andrea Cambiaso su cross di Luis Henrique, con la complicità di Michele Di Gregorio. Lo stesso Cambiaso si riscatta poco dopo firmando l’1-1. Occasioni da entrambe le parti: Kenan Yildiz impegna Yann Sommer, Marcus Thuram inventa per Zielinski, salvato sulla linea da Bremer. Nel finale di tempo, doppio palo di Alessandro Bastoni e rosso a Kalulu.

Ripresa, orgoglio e colpo finale

Nella ripresa la Juventus non arretra. McKennie, Miretti e ancora Cambiaso chiamano Sommer agli straordinari. L’Inter risponde e passa con l’asse Federico DimarcoPio Esposito: cross preciso, colpo di testa perfetto, 2-1.

Sembra finita. Non per la squadra bianconera. In inferiorità numerica, trova il 2-2 con Manuel Locatelli, servito da McKennie, sfruttando un errore di Lautaro Martinez.

Quando il pareggio pare scritto, ecco la zampata finale: Zielinski controlla al limite e fulmina Di Gregorio. Nel recupero, salvataggio di Teun Koopmeiners su Bonny.

Vince l’Inter, con carattere e qualità. Il messaggio al campionato è chiaro.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria