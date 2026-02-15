Inter-Juventus 3-2: Zielinski la decide al 91′
Un Derby d’Italia senza respiro
L’Inter batte la Juventus 3-2 nel big match della 25ª giornata di Serie A e allunga a +8 in vetta, in attesa del recupero del Milan. Una sfida feroce, tecnica, nervosa. Decisiva la rasoiata di Piotr Zielinski al 91’, dopo che i bianconeri avevano giocato in dieci uomini dal 42’ per il discusso secondo giallo a Pierre Kalulu.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il vantaggio nerazzurro nasce da un’autorete di Andrea Cambiaso su cross di Luis Henrique, con la complicità di Michele Di Gregorio. Lo stesso Cambiaso si riscatta poco dopo firmando l’1-1. Occasioni da entrambe le parti: Kenan Yildiz impegna Yann Sommer, Marcus Thuram inventa per Zielinski, salvato sulla linea da Bremer. Nel finale di tempo, doppio palo di Alessandro Bastoni e rosso a Kalulu.
Ripresa, orgoglio e colpo finale
Nella ripresa la Juventus non arretra. McKennie, Miretti e ancora Cambiaso chiamano Sommer agli straordinari. L’Inter risponde e passa con l’asse Federico Dimarco–Pio Esposito: cross preciso, colpo di testa perfetto, 2-1.
Sembra finita. Non per la squadra bianconera. In inferiorità numerica, trova il 2-2 con Manuel Locatelli, servito da McKennie, sfruttando un errore di Lautaro Martinez.
Quando il pareggio pare scritto, ecco la zampata finale: Zielinski controlla al limite e fulmina Di Gregorio. Nel recupero, salvataggio di Teun Koopmeiners su Bonny.
Vince l’Inter, con carattere e qualità. Il messaggio al campionato è chiaro.