Inter-Juve, stangata del Giudice: stop a Comolli

Le tensioni del derby d’Italia tra Inter e Juventus non si sono esaurite al triplice fischio. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, esaminati i referti dell’arbitro La Penna e degli ispettori federali, ha emesso provvedimenti severi nei confronti dei dirigenti bianconeri.

Comolli e Chiellini, sanzioni pesanti

Inibizione fino al 31 marzo 2026 e ammenda di 15mila euro per l’amministratore delegato Damien Jacques Comolli. La motivazione è chiara: atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi, con tentativo di contatto fisico evitato grazie all’intervento di Luciano Spalletti e di altri tesserati della Juventus. Nel referto si parla anche di espressioni gravemente insultanti reiterate davanti allo spogliatoio arbitrale.

Stop fino al 27 febbraio 2026 per Giorgio Chiellini, sanzionato per proteste concitate e critiche offensive agli ufficiali di gara.

Una giornata a Kalulu

Squalifica per un turno a Pierre Kalulu, protagonista del contatto con Alessandro Bastoni. Per il difensore bianconero doppia ammonizione per comportamento scorretto.

Nessuna sanzione invece per Spalletti, citato dal giudice come figura determinante nel contenere la situazione.

Il caso riaccende il dibattito sui comportamenti a bordo campo in Serie A. La linea della giustizia sportiva appare netta: tolleranza zero verso atteggiamenti ritenuti intimidatori nei confronti degli arbitri.