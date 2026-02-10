Inter-Juve, Chivu sorride: Calhanoglu e Barella recuperati

Settimana chiave verso il derby d’Italia

La settimana che conduce a Inter-Juve, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A, si apre con segnali incoraggianti per l’Inter. Dopo il successo contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile con l’obiettivo di preparare al meglio una sfida che pesa in classifica e sul piano simbolico.

Calhanoglu e Barella di nuovo in gruppo

Le notizie migliori arrivano dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il centrocampista turco aveva riportato un risentimento al soleo sinistro nel corso della gara contro il Napoli, mentre l’azzurro era stato costretto a fermarsi prima della trasferta di Dortmund per un lieve problema allo psoas della coscia destra.

Chivu ritrova la sua mediana titolare

Il rientro di entrambi rappresenta un passaggio fondamentale per Cristian Chivu, che potrà contare sulla coppia cardine del suo centrocampo nel momento più delicato della stagione. Calhanoglu garantisce equilibrio, tempi di gioco e qualità nella gestione del pallone, mentre Barella assicura intensità, inserimenti e leadership.

Verso Inter-Juve: scenario e aspettative

Con due pedine chiave nuovamente a disposizione, l’Inter si presenta al derby d’Italia con maggiore sicurezza. La sfida contro la Juventus dirà molto sulle ambizioni nerazzurre e sul reale stato di forma della squadra di Chivu, pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.