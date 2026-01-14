Inter, ipotesi scambio Ndoye-Frattesi: dialoghi aperti col Forest

Il mercato dell’Inter entra in una fase di riflessione profonda, dove opportunità e sostenibilità devono viaggiare insieme. Nelle ultime ore prende corpo una pista che collega Milano all’Inghilterra, con un possibile asse con il Nottingham Forest.

Ndoye nel radar nerazzurro

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono in corso contatti tra Inter e Nottingham Forest per valutare uno scambio che coinvolgerebbe Dan Ndoye. L’esterno svizzero, 25 anni, arrivato in Premier League nell’estate 2025 per una cifra tra i 40 e i 42 milioni di euro più bonus, potrebbe diventare una pedina utile per sbloccare l’operazione legata a Davide Frattesi.

Frattesi, nodo centrale

Il centrocampista della Serie A resta un profilo molto apprezzato dal club inglese, che segue Frattesi da tempo. L’Inter non considera il giocatore incedibile, ma chiede garanzie tecniche ed economiche. In questo senso, l’inserimento di Ndoye permetterebbe di riequilibrare la valutazione complessiva dell’operazione.

Valori e numeri dell’operazione

Ndoye ha un contratto fino al 2030 e un valore di mercato stimato in 40 milioni di euro secondo Transfermarkt. In stagione ha raccolto 15 presenze in Premier League, con 1 gol e 1 assist, mentre con la Nazionale svizzera conta 27 presenze e 5 reti. Profilo duttile, rapido e abituato ai ritmi alti.

Scenario aperto

Ecco il punto: i dialoghi sono avviati, ma servirà tempo. L’Inter osserva, valuta e prepara le mosse. Lo scambio Ndoye–Frattesi è un’idea concreta, non ancora una trattativa definita. Ma il mercato, si sa, vive di intuizioni che possono diventare realtà.