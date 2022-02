Simone Inzaghi ha presentato per i canali ufficiali dell’Inter la gara di Coppa Italia che si giocherà domani a San Siro contro la Roma. Voltare pagina dopo la sconfitta nel derby in campionato:

“Obiettivo molto importante, siamo nei quarti di finale e abbiamo questa partita difficile contro una squadra forte che può battere qualsiasi avversario; grande squadra e allenatore, dovremo essere bravi di avere voglia di rivalsa dopo il derby perso immeritatamente e lo sarà anche la Roma dopo la gara contro il Genoa“.

Inzaghi aggiunge: “Ci sentiamo sempre a casa con i nostri tifosi, ci trascineranno come sempre fatto. Ho la fortuna di avere una squadra forte, competitiva e tutti con grande disponibilità, continuiamo a far bene come in questi sei mesi”.

