Inter, interesse per Dibu Martinez: incontro con l’agente

L’Inter prosegue con determinazione la ricerca dell’erede di Yann Sommer: come emerso nelle ultime ore, i nerazzurri hanno consolidato il proprio interesse per Emiliano “Dibu” Martinez, organizzando un nuovo incontro con i rappresentanti del portiere argentino dell’Aston Villa. Il club conferma così che il campione del mondo 2022 rimane in cima alla lista per la porta della stagione 2026-2027.

Un profilo di esperienza per la porta nerazzurra

Martinez, 33 anni, rappresenta il prototipo di portiere affidabile e carismatico che l’Inter cerca per garantire continuità e sicurezza alla difesa. La sua esperienza in Premier League e il palmarès internazionale lo rendono un obiettivo di primissimo piano per la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, desiderosa di un nome di garanzia per il futuro.

Il nodo dello stipendio: l’ostacolo da superare

Tuttavia, la trattativa incontra uno scoglio economico non indifferente. Emiliano Martinez percepisce attualmente all’Aston Villa un ingaggio netto stimato tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione. L’Inter, per mantenere una struttura salariale sostenibile, ha invece fissato un tetto massimo di 4 milioni di euro netti annui, più eventuali bonus. La volontà del giocatore di compiere un eventuale sacrificio economico per approdare in Serie A sarà dunque determinante per sbloccare l’operazione.

La strategia e le tempistiche dell’Inter

L’incontro delle scorse ore rientra in una fase esplorativa e di mantenimento del rapporto. L’Inter, consapevole che Sommer potrebbe lasciare a parametro zero a giugno, sta lavorando in anticipo per non farsi trovare impreparata. Sebbene Martinez sia un favorito, il club valuterà tutte le opzioni sul mercato, pronti a passare a profili alternativi qualora l’oneroso ingaggio del portiere argentino risultasse insormontabile.