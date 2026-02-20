Inter, infortunio Lautaro Martinez: ecco i tempi di recupero

INFORTUNIO LAUTARO MARTINEZ – L’Inter trattiene il fiato ma evita il peggio. Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto Lautaro Martinez presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Un problema meno grave di quanto temuto dopo l’uscita anticipata nella sfida di Champions League contro il Bodo Glimt.

Il comunicato ufficiale

Il club nerazzurro ha confermato che la situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Nessuna lesione strutturale, ma uno stop inevitabile. Lautaro Martinez salterà sicuramente la trasferta di Lecce e il ritorno del playoff europeo contro il Bodo Glimt.

Le possibili tappe del rientro

INFORTUNIO LAUTARO MARTINEZ – Lo staff medico lavorerà per accelerare i tempi senza forzare. L’argentino potrebbe tentare il recupero per la gara contro il Genoa o per l’andata della semifinale di Coppa Italia con il Como, ma la sensazione è che venga gestito con prudenza.

Nel mirino resta il derby dell’8 marzo, appuntamento chiave della stagione. L’Inter non intende correre rischi con il proprio capitano, già decisivo nei momenti cruciali dell’annata.

Per Cristian Chivu si apre ora una fase delicata nella gestione delle rotazioni offensive. L’assenza di Lautaro Martinez pesa, ma il calendario impone equilibrio tra ambizione e cautela. La priorità è chiara: recuperarlo al meglio per il momento decisivo della stagione.