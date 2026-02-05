Inter in semifinale di Coppa Italia: 2-1 al Torino

Dall’atipico palcoscenico dell’U-Power Stadium di Monza – scelto per le imminenti Olimpiadi Invernali che occupano San Siro – l’Inter ha centrato l’obiettivo. Battendo il Torino per 2-1, i nerazzurri si sono qualificati per le semifinali di Coppa Italia, dove attenderanno la vincente dello scontro tra Napoli e Como.

I giovani nerazzurri decidono la partita

Il tecnico Cristian Chivu, optando per un ampio turnover, ha trovato la risposta vincente nei suoi giovani. A spezzare l’equilibrio di un primo tempo sottotono ci ha pensato, al 35′, il classe 2004 Issiaka Kamaté: la sua corsa e il suo cross dalla destra hanno trovato la perfetta incorniciata di testa di Ange-Yoann Bonny per il vantaggio. Nella ripresa, il raddoppio è arrivato all’inizio del secondo tempo grazie a Andy Diouf, pronto a ribadire in rete dopo un’azione di Marcus Thuram.

La reazione granata e il gol di Kulenovic

Il Torino di Marco Baroni non si è arreso. La squadra ha reagito con orgoglio e ha riacceso la contesa grazie al neoacquisto Sandro Kulenovic, che ha approfittato di un’incertezza difensiva per accorciare le distanze. I granata hanno anche creduto nel pareggio, trovato da Matteo Prati, ma l’intervento del VAR ha annullato il tutto per un netto fuorigioco.

L’Inter ha così gestito il finale, resistendo alla crescente pressione avversaria e agguantando un passaggio di turno importante. Per Chivu, la vittoria è un’ottima notizia sia per il percorso in coppa, sia per l’affermazione di alcuni giovani interessanti. Per il Torino, una sconfitta onorevole ma che chiude il cammino nella competizione.