INTER CAMBIASO JUVENTUS – Sempre a caccia di esterni, uno dei profili molto graditi all’Inter è quello di Andrea Cambiaso, laterale sinistro classe 2000 del Genoa. Con ogni probabilità il giocatore lascerà la Liguria in questa sessione di mercato. L’Inter ci ha messo da tempo gli occhi, acquisendo nelle ultime settimane una posizione di vantaggio.

INTER IN POLE PER CAMBIASO. MA C’E’ L’INSERIMENTO DELLA JUVENTUS: IL PUNTO

Nonostante ciò, però, i nerazzurri non hanno ancora mostrato l’intenzione di chiudere definitivamente il colpo. Marotta e Ausilio vogliono infatti dare la precedenza alle situazioni più delicate di questi ultimi giorni, quali i casi Dybala, Lukaku e Skriniar.

Ed ecco che, come riporta Alfredo Pedullà, ad approfittare della situazione potrebbe essere la Juventus. I bianconeri non hanno mai perso di vista Cambiaso, e la dirigenza juventina avrebbe fissato un incontro con il Genoa proprio per imbastire una trattativa e provare a soffiare all’Inter il giocatore.

