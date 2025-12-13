Inter in ansia per Dumfries: dolore persistente e ipotesi operazione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Ansia Inter per Dumfries: il punto sull’infortunio

In casa Inter resta alta la preoccupazione per le condizioni di Denzel Dumfries, fermo ormai da un mese senza una data certa per il rientro. L’esterno olandese è ai box dal 9 novembre, quando ha rimediato un problema alla caviglia nel match di Serie A contro la Lazio. Da quel momento, il dolore non è mai realmente passato, alimentando interrogativi e timori nello staff tecnico nerazzurro.

Gli accertamenti medici e i dubbi sul recupero

Secondo quanto filtra da Sky Sport, il problema sarebbe di natura tendinea. Una diagnosi che richiede cautela e tempi di valutazione più lunghi. Per questo motivo, l’Inter ha deciso di sottoporre Dumfries a ulteriori esami e consulti specialistici. I risultati sono attesi nei prossimi giorni e saranno decisivi per chiarire l’entità dell’infortunio e la strategia migliore da adottare.

Ipotesi operazione: scenario da valutare

Nelle ultime ore è tornata d’attualità anche l’ipotesi di un intervento chirurgico. Una soluzione che verrebbe presa in considerazione solo nel caso in cui il dolore continuasse a limitare il giocatore e non emergessero alternative conservative efficaci. In quel caso, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, privando Cristian Chivu di una pedina chiave sulla corsia destra in una fase cruciale della stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Attesa e prudenza ad Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile prevale la linea della prudenza. La priorità è tutelare la salute di Dumfries ed evitare ricadute. Solo dopo i nuovi esami l’Inter potrà fare chiarezza sul futuro immediato dell’esterno olandese e sulle reali tempistiche di rientro.