Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi: servono 35 milioni

Contatti avviati tra Inter e Nottingham Forest

Il Nottingham Forest torna a bussare alla porta dell’Inter per Davide Frattesi. Anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club inglese e la dirigenza nerazzurra per il centrocampista classe 1999, profilo che continua a piacere molto in Premier League. La posizione dell’Inter resta però chiara e ferma: per sedersi al tavolo in maniera concreta servono almeno 35 milioni di euro.

Frattesi, rendimento e numeri in nerazzurro

In questa stagione Frattesi ha collezionato 15 presenze complessive tra Serie A, coppe nazionali e competizioni europee, confermandosi una risorsa importante nelle rotazioni del centrocampo. Più in generale, il suo percorso in nerazzurro racconta di 104 presenze, 15 gol e 11 assist, numeri che certificano l’impatto dell’ex centrocampista del Sassuolo. Nel suo palmarès figura anche lo Scudetto 2024, conquistato da protagonista all’interno del gruppo guidato da Simone Inzaghi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Scenario di mercato e concorrenza

Il nome di Frattesi non è nuovo sul mercato internazionale. Nelle scorse settimane il centrocampista era stato accostato anche al Galatasaray, senza però che si arrivasse a una trattativa avanzata. Ora il ritorno di fiamma del Nottingham Forest potrebbe riaprire scenari concreti, soprattutto se il club inglese decidesse di avvicinarsi alle richieste dell’Inter. I dialoghi sono destinati ad approfondirsi: la sensazione è che il futuro di Frattesi possa diventare uno dei temi caldi di questa sessione di mercato.