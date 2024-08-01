Il direttore sportivo rossoblù ha affrontato il tema delle cessioni della squadra rossoblù: “Siamo nel mezzo del calciomercato, per noi è importante tenere i calciatori per farli crescere. Abbiamo venduto Dragusin e Martinez, due ottime operazioni. Sappiamo del valore di Gudmundsson e Frendrup, sono molto diversi, ma entrambi molto importanti per noi. Se qualcuno dovesse bussare alla porta, noi la apriremmo e ne parleremmo. Sia Gudmundsson che Frendrup interessano a dei club, sappiamo anche il loro valore.” E sempre sulla situazione Gudmundsson: “Per noi è una bella cosa quando un giocatore viene seguito da altre squadre. Noi cerchiamo giovani di talento, Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i giocatori e non ho paura che ci vengano a chiedere un giocatore così”.

Spors ha inoltre commentato l’ingaggio di Gollini: “Quando facciamo un accordo con un giocatore, anche io intervengo. È tutto frutto di discussioni per cercare di capire quale sia la soluzione migliore. Sono molto contento della decisione di aver preso Gollini“.

Ed infine riguardo alla cessioni ha aggiunto: “Siamo in trattativa per l’uscita di Hefti – a titolo definitivo – all’Amburgo, ma non è ancora fatta”.