Inter, il Galatasaray accelera per Frattesi: offerta da 35 milioni

Il futuro di Davide Frattesi si allontana da Milano e dalla Serie A. Dopo i sondaggi della Juventus, oggi defilata, è il Galatasaray a muovere passi concreti per il centrocampista dell’Inter, con un’offerta che apre uno scenario reale per il mercato invernale.

La proposta del Galatasaray e la formula

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Inter e Galatasaray stanno trattando su una base complessiva di 35 milioni di euro. L’operazione prevederebbe un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 30, destinato a diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Il nodo resta proprio la soglia per far scattare l’obbligo: i nerazzurri spingono per criteri facilmente raggiungibili, il club turco preferisce paletti più alti. Le parti torneranno a parlarsi nei prossimi giorni.

L’ingaggio e la posizione del calciatore

Il Galatasaray ha messo sul tavolo un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto ai 2,8 milioni percepiti da Frattesi all’Inter. Un dettaglio che pesa e che ha portato il classe 1999 ad aprire alla destinazione turca, anche perché l’Inter non intende cederlo in prestito in Italia, raffreddando la pista Juventus.

La stagione attuale all’Inter

Nell’annata in corso Frattesi ha totalizzato 15 presenze complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con due assist e zero reti. Solo quattro le gare da titolare, per 506 minuti complessivi. Numeri che spiegano la sua voglia di maggiore centralità e rendono il Galatasaray una tentazione concreta.