Inter, idea Vicario per il dopo Sommer: il piano per l’estate

Situazione portieri e riflessioni nerazzurre

Il rendimento di Yann Sommer, pur lontano da vere contestazioni, ha aperto un dibattito interno all’Inter, complice anche l’assenza di Josep Martinez per vicende extra sportive. Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero uno spagnolo tornerà dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia, riportando equilibrio tra i pali in vista dei mesi decisivi della stagione.

Vicario nome forte per la prossima estate

Il punto è un altro: in caso di addio di Sommer al termine dell’annata, i radar dell’Inter avrebbero ripreso a inquadrare Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. I nerazzurri lo avevano già seguito nel 2023, prima del suo trasferimento a Londra. Oggi il portiere, dopo quasi tre stagioni in Premier League, starebbe valutando un ritorno in Serie A.

Contatti avviati e ostacoli

La concorrenza del Milan su Caprile spinge ulteriormente i dirigenti nerazzurri ad approfondire la pista. I contatti tra l’agente di Vicario e l’area mercato dell’Inter guidata da Giuseppe Marotta restano vivi, anche grazie ai rapporti già consolidati in passato, quando Onana lasciò Milano per il Manchester United.

Resta da superare la resistenza del Tottenham, società in difficoltà sotto la guida di Thomas Frank, dodicesima in campionato e lontana dagli standard recenti.

Numeri e prospettive

Finora Vicario ha incassato 16 gol in 13 gare di Premier League e 7 reti in 5 partite di Champions League, mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni complessive. Un profilo completo, già pronto per raccogliere un’eredità pesante.

