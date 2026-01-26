Inter, idea Perisic per la fascia: Chivu spinge per il ritorno

L’Inter valuta con attenzione un’operazione che può cambiare l’equilibrio della fascia destra in questa fase della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra lavora al possibile ritorno di Ivan Perisic, soluzione d’esperienza per un reparto oggi in evidente sofferenza.

Emergenza sulla corsia destra

Il tema nasce dall’infortunio di Denzel Dumfries, che ha privato Cristian Chivu di un riferimento fondamentale. Con Matteo Darmian ancora ai margini delle rotazioni e il solo Luis Henrique disponibile, l’Inter ha la necessità di inserire rapidamente un profilo affidabile e già pronto per la Serie A.

In questo contesto prende corpo l’idea Perisic, giocatore che conosce perfettamente l’ambiente nerazzurro e le esigenze del campionato italiano.

Chivu indica la strada

La candidatura del croato sarebbe una richiesta diretta di Chivu, alla ricerca di una soluzione immediata che garantisca equilibrio, qualità e personalità. Perisic rappresenta un usato sicuro, capace di adattarsi senza tempi di apprendimento e di offrire alternative tattiche lungo tutta la fascia.

Stretta attesa nelle prossime ore

Le prossime ore possono essere decisive. Perisic ha già manifestato apertura al ritorno a Milano. Resta ora da ottenere il via libera del PSV Eindhoven, passaggio chiave per sbloccare la trattativa. Su cifre e formula, la sensazione è che un’intesa sia raggiungibile senza ostacoli rilevanti.

Dalla dirigenza dell’Inter filtra cauto ottimismo. Il possibile ritorno di Perisic non è più solo un’idea: è una pista concreta che può prendere forma a breve.