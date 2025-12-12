Inter, idea Palestra per le fasce: il gioiello Atalanta conquista tutti

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Inter, monitorato Marco Palestra per il futuro sulle fasce

L’attenzione dell’Inter per rinforzare le corsie laterali si concentra su Marco Palestra, talento del 2005 di proprietà dell’Atalanta e oggi protagonista al Cagliari. Cristian Chivu dispone già di profili affidabili come Dumfries, Luis Henrique, Dimarco, Carlos Augusto e Darmian, ma la dirigenza valuta un innesto mirato per anticipare la concorrenza.

Il percorso di Palestra in Sardegna ha impressionato gli osservatori. Arrivato in prestito secco per meno di un milione, l’esterno si è imposto con maturità inattesa per l’età, guadagnandosi spazio, responsabilità e attenzioni da parte di numerosi club europei.

Atalanta cauta: servirà un’offerta importante

Al momento non risultano contatti tra l’Inter, l’Atalanta o l’entourage del giocatore. Il nome è gradito, ma la trattativa non è stata avviata. Il problema è la concorrenza: diverse società di Serie A e top club esteri seguono da mesi il ragazzo, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice.

La famiglia Percassi considera Palestra un elemento centrale per il futuro nerazzurro e non intende cederlo senza una proposta definita irrinunciabile. La posizione del club è chiara da tempo. In passato Roma, Juventus e in particolare il Liverpool avevano provato a trattare, ricevendo sempre la stessa risposta: non è sul mercato.

Un talento da proteggere

L’Atalanta ha scelto di gestire con prudenza la crescita del classe 2005, rifiutando prestiti in Serie B e preferendo un passaggio graduale in Serie A. L’Inter osserva, consapevole che muoversi ora potrebbe evitare aste future, ma servirà una mossa decisa per convincere Bergamo.